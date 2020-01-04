В зоопарке Екатеринбурга енот покусал ребенка





Енот вцепился в ногу ребёнка, а после этого напал на сопровождающего группу работника заведения. Инцидент случился в заведении по улице Тургенева. По сообщению старшей сестры потерпевшей, они следовали всем инструкциям безопасности, не издавали шума и отключили звук на телефонах. Вначале семья побывала у взрослых енотов, которые действовали достаточно спокойно и приветливо отнеслись к посетителям, позволяя себя гладить и снимать на фото. После этого они отправились в помещение с детёнышами, которые стали бегать вокруг людей., - приводит слова девушки издание E1.Инструктору оказали помощь 3 коллег, но за всеми остальными енотами на то время перестали следить. В результате семья покусанной девочки получила обратно деньги, но исключительно за посещение комнаты с меньшими питомцами. В качестве причины объяснялось, что прочие услуги предоставили качественно. Посетителям показали свидетельства о сделанных животным прививок. Пострадавшие собираются подать обращение в правоохранительные органы. В региональном отделении СКР сообщили об инициировании проверки по факту случившегося.