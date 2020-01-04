В зоопарке Екатеринбурга енот покусал ребенка
В контактном зоопарке города Екатеринбурга 3 января енот напал на ребёнка. Жертвой животного стала девочка 8 лет, которую покусал зверь.
Енот вцепился в ногу ребёнка, а после этого напал на сопровождающего группу работника заведения. Инцидент случился в заведении по улице Тургенева. По сообщению старшей сестры потерпевшей, они следовали всем инструкциям безопасности, не издавали шума и отключили звук на телефонах. Вначале семья побывала у взрослых енотов, которые действовали достаточно спокойно и приветливо отнеслись к посетителям, позволяя себя гладить и снимать на фото. После этого они отправились в помещение с детёнышами, которые стали бегать вокруг людей.
«Самец приблизился к моей сестре и схватил зубами за ногу. Сопровождающая тут же убрала зверя, но пострадала сама, когда енот схватил её за руку. Девушка стала заталкивать питомца в клетку, но животное не желал разжимать челюсти, он попросту собирался отгрызть кусок от жертвы», - приводит слова девушки издание E1.
Инструктору оказали помощь 3 коллег, но за всеми остальными енотами на то время перестали следить. В результате семья покусанной девочки получила обратно деньги, но исключительно за посещение комнаты с меньшими питомцами. В качестве причины объяснялось, что прочие услуги предоставили качественно. Посетителям показали свидетельства о сделанных животным прививок. Пострадавшие собираются подать обращение в правоохранительные органы. В региональном отделении СКР сообщили об инициировании проверки по факту случившегося.
Енот вцепился в ногу ребёнка, а после этого напал на сопровождающего группу работника заведения. Инцидент случился в заведении по улице Тургенева. По сообщению старшей сестры потерпевшей, они следовали всем инструкциям безопасности, не издавали шума и отключили звук на телефонах. Вначале семья побывала у взрослых енотов, которые действовали достаточно спокойно и приветливо отнеслись к посетителям, позволяя себя гладить и снимать на фото. После этого они отправились в помещение с детёнышами, которые стали бегать вокруг людей.
«Самец приблизился к моей сестре и схватил зубами за ногу. Сопровождающая тут же убрала зверя, но пострадала сама, когда енот схватил её за руку. Девушка стала заталкивать питомца в клетку, но животное не желал разжимать челюсти, он попросту собирался отгрызть кусок от жертвы», - приводит слова девушки издание E1.
Инструктору оказали помощь 3 коллег, но за всеми остальными енотами на то время перестали следить. В результате семья покусанной девочки получила обратно деньги, но исключительно за посещение комнаты с меньшими питомцами. В качестве причины объяснялось, что прочие услуги предоставили качественно. Посетителям показали свидетельства о сделанных животным прививок. Пострадавшие собираются подать обращение в правоохранительные органы. В региональном отделении СКР сообщили об инициировании проверки по факту случившегося.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:19