В Якутии город лишился электричества из-за пули в трансформаторе





Аварийное отключение питания на территории Мирного случилось вечером в пятницу. Во время ремонта отключившегося трансформатора удалось выяснить, что выстрел по нему привёл к повреждению радиатора охлаждения.По данным пресс-центра «Якутскэнерго», подача питания по муниципальным сетям электроснабжения в полном объёме возобновлена, ограничений для конечных потребителей на текущий момент нет. По факту выявления пулевого отверстия в конструкции радиатора охлаждения на станции «Западная» было передано заявление правоохранительным органам. Полиция инициировала проверку по факту повреждения трансформатора.