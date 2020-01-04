Елизавета Боярская отказалась от макияжа во время новогоднего отдыха в теплых странах
Елизавета Боярская вместе с супругом Максимом Матвеевым и сыновьями наслаждается новогодним отдыхом в теплых странах. Актриса опубликовала фото в Instagram, признавшись, что полностью отказалась от макияжа.
В кадре звезда позирует перед камерой на фоне заката, отметив, что радуется досугу, проведенному в кругу семьи, а также долгожданной тишине. Боярская не верит в новогодние приметы, но мечтает в будущем отмечать празднике рядом с океаном под лучами солнца.
Подписчики позитивно оценили фото, а также были искренне рады за своего кумира, пожелав паре чаще выезжать за пределы Москвы. Они считают, что знаменитость отлично выглядит без косметики и прически, а также всегда радует фанатов позитивным настроением.
В кадре звезда позирует перед камерой на фоне заката, отметив, что радуется досугу, проведенному в кругу семьи, а также долгожданной тишине. Боярская не верит в новогодние приметы, но мечтает в будущем отмечать празднике рядом с океаном под лучами солнца.
Подписчики позитивно оценили фото, а также были искренне рады за своего кумира, пожелав паре чаще выезжать за пределы Москвы. Они считают, что знаменитость отлично выглядит без косметики и прически, а также всегда радует фанатов позитивным настроением.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:31