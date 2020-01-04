Владимир Путин: "На Федеральном собрании будет поднят вопрос о снижении доходов россиян."
Владимир Путин рассказал, что одним из вопросов на Федеральном собрании станет снижение доходов россиян. Президент РФ выражает свою обеспокоенность по данному поводу.
Вопросы, которые будут обсуждаться на Федеральном собрании, пока не согласованы окончательно и над ними идёт работа, сообщил Владимир Путин, но одной из важных тем, которая точно прозвучит на мероприятии - это стагнация доходов россиян. Эксперты зафиксировали снижение реальных доходов жителей страны. Это важный вопрос, который глава России считает нужным решать в первую очередь. Помимо этого президент поговорит с чиновниками о мерах, который в наступившем году будут приниматься, чтобы сократить число граждан, живущих на доходы, уровень которых не превышает минимальный размер оплаты труда. Обговорят члены правительства и способы, благодаря которым можно преодолеть бедность в стране.
Отмечается, в 2020 году Владимир Путин предпочёл провести заседание Федерального собрания 15 января, тогда, как годом ранее это событие состоялось в феврале, а в 2018 в марте. На мероприятии рассматриваются не только внутренние проблемы и проекты, но происходят другие события, например, презентация новейших образцов вооружения.
Вопросы, которые будут обсуждаться на Федеральном собрании, пока не согласованы окончательно и над ними идёт работа, сообщил Владимир Путин, но одной из важных тем, которая точно прозвучит на мероприятии - это стагнация доходов россиян. Эксперты зафиксировали снижение реальных доходов жителей страны. Это важный вопрос, который глава России считает нужным решать в первую очередь. Помимо этого президент поговорит с чиновниками о мерах, который в наступившем году будут приниматься, чтобы сократить число граждан, живущих на доходы, уровень которых не превышает минимальный размер оплаты труда. Обговорят члены правительства и способы, благодаря которым можно преодолеть бедность в стране.
Отмечается, в 2020 году Владимир Путин предпочёл провести заседание Федерального собрания 15 января, тогда, как годом ранее это событие состоялось в феврале, а в 2018 в марте. На мероприятии рассматриваются не только внутренние проблемы и проекты, но происходят другие события, например, презентация новейших образцов вооружения.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:07