Владимир Путин: "На Федеральном собрании будет поднят вопрос о снижении доходов россиян."





Вопросы, которые будут обсуждаться на Федеральном собрании, пока не согласованы окончательно и над ними идёт работа, сообщил Владимир Путин, но одной из важных тем, которая точно прозвучит на мероприятии - это стагнация доходов россиян. Эксперты зафиксировали снижение реальных доходов жителей страны. Это важный вопрос, который глава России считает нужным решать в первую очередь. Помимо этого президент поговорит с чиновниками о мерах, который в наступившем году будут приниматься, чтобы сократить число граждан, живущих на доходы, уровень которых не превышает минимальный размер оплаты труда. Обговорят члены правительства и способы, благодаря которым можно преодолеть бедность в стране.Отмечается, в 2020 году Владимир Путин предпочёл провести заседание Федерального собрания 15 января, тогда, как годом ранее это событие состоялось в феврале, а в 2018 в марте. На мероприятии рассматриваются не только внутренние проблемы и проекты, но происходят другие события, например, презентация новейших образцов вооружения.