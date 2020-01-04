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Владимир Путин: "На Федеральном собрании будет поднят вопрос о снижении доходов россиян."

Владимир Путин рассказал, что одним из вопросов на Федеральном собрании станет снижение доходов россиян. Президент РФ выражает свою обеспокоенность по данному поводу.
Владимир Путин: "На Федеральном собрании будет поднят вопрос о снижении доходов россиян."

Вопросы, которые будут обсуждаться на Федеральном собрании, пока не согласованы окончательно и над ними идёт работа, сообщил Владимир Путин, но одной из важных тем, которая точно прозвучит на мероприятии - это стагнация доходов россиян. Эксперты зафиксировали снижение реальных доходов жителей страны. Это важный вопрос, который глава России считает нужным решать в первую очередь. Помимо этого президент поговорит с чиновниками о мерах, который в наступившем году будут приниматься, чтобы сократить число граждан, живущих на доходы, уровень которых не превышает минимальный размер оплаты труда. Обговорят члены правительства и способы, благодаря которым можно преодолеть бедность в стране.

Отмечается, в 2020 году Владимир Путин предпочёл провести заседание Федерального собрания 15 января, тогда, как годом ранее это событие состоялось в феврале, а в 2018 в марте. На мероприятии рассматриваются не только внутренние проблемы и проекты, но происходят другие события, например, презентация новейших образцов вооружения.

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Главные новости / Экономика
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:07

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