Обнаружена способность куркумы уничтожать раковые опухоли





Куркума может похвастаться противовоспалительными, а также антиоксидантными свойствами, которые, по мнению медиков, способны противостоять поступлению к новообразованиям питательных веществ. В рамках новой работы ее авторы изучали свойства данного продукта, описанные в заключениях ученых начиная с 1924 года. Из более 12 тысяч ответов 4,7 тысяч свидетельств рассматривали влияния куркумина на рак. В условиях лаборатории это вещество блокировало рост опухолей желудка, легких, груди, поджелудочной, кишечника, простаты и т.д.Ученые обратили внимание, что на данный момент нет никаких доказательств способности куркумы предотвращать рак или лечить его. Однако активный пигмент куркумин способен оказывать влияние на сигнальные пути.