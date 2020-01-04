Обнаружена способность куркумы уничтожать раковые опухоли
Ученые из США, представляющие Темпльский университет, высказались о способностях куркумы предотвращать развитие раковых опухолей. О результата проведенного исследования пишет Daily Mail.
Куркума может похвастаться противовоспалительными, а также антиоксидантными свойствами, которые, по мнению медиков, способны противостоять поступлению к новообразованиям питательных веществ. В рамках новой работы ее авторы изучали свойства данного продукта, описанные в заключениях ученых начиная с 1924 года. Из более 12 тысяч ответов 4,7 тысяч свидетельств рассматривали влияния куркумина на рак. В условиях лаборатории это вещество блокировало рост опухолей желудка, легких, груди, поджелудочной, кишечника, простаты и т.д.
Ученые обратили внимание, что на данный момент нет никаких доказательств способности куркумы предотвращать рак или лечить его. Однако активный пигмент куркумин способен оказывать влияние на сигнальные пути.
Куркума может похвастаться противовоспалительными, а также антиоксидантными свойствами, которые, по мнению медиков, способны противостоять поступлению к новообразованиям питательных веществ. В рамках новой работы ее авторы изучали свойства данного продукта, описанные в заключениях ученых начиная с 1924 года. Из более 12 тысяч ответов 4,7 тысяч свидетельств рассматривали влияния куркумина на рак. В условиях лаборатории это вещество блокировало рост опухолей желудка, легких, груди, поджелудочной, кишечника, простаты и т.д.
Ученые обратили внимание, что на данный момент нет никаких доказательств способности куркумы предотвращать рак или лечить его. Однако активный пигмент куркумин способен оказывать влияние на сигнальные пути.