При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли 4 человека
Во время пожара в частном домостроении на Ставрополье скончались 4 человека. Ранее было известно только о трех жертвах происшествия.
Трагический случай в Советском горокруге Ставропольского края случился на территории размещения частного домостроения. По итогам распространения огня кроме взрослых людей было найдено тело одного ребёнка.
«Ночью 4 января появилась информация о случившемся пожаре на территории Советского горокруга. В поселении Горькая Балка в огне погибли 4 человека, один из которых - ребёнок», — рассказали в региональном УМЧС РФ во время общения с журналистами.
На текущий момент пожар ликвидирован в полном объёме. Причина возгорания на территории жилого строения определяется специалистами.
Трагический случай в Советском горокруге Ставропольского края случился на территории размещения частного домостроения. По итогам распространения огня кроме взрослых людей было найдено тело одного ребёнка.
«Ночью 4 января появилась информация о случившемся пожаре на территории Советского горокруга. В поселении Горькая Балка в огне погибли 4 человека, один из которых - ребёнок», — рассказали в региональном УМЧС РФ во время общения с журналистами.
На текущий момент пожар ликвидирован в полном объёме. Причина возгорания на территории жилого строения определяется специалистами.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:20