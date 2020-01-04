При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли 4 человека





Трагический случай в Советском горокруге Ставропольского края случился на территории размещения частного домостроения. По итогам распространения огня кроме взрослых людей было найдено тело одного ребёнка., — рассказали в региональном УМЧС РФ во время общения с журналистами.На текущий момент пожар ликвидирован в полном объёме. Причина возгорания на территории жилого строения определяется специалистами.