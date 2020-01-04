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Загрязнение воздуха может стать причиной ухудшения состояния костей

Влияние загрязнения воздуха может иметь негативные последствия для здоровья человека. Ранее было известно, что данный фактор уничтожает дыхательную систему, но новые данные ученых говорят о том, что состояние костей также зависит от его чистоты.

Исследования в Индии, проведённые Барселонским институтом глобального здравоохранения (ISGlobal), показали зависимость между плохим состоянием костной системы и загрязнённым воздухом. В эксперименте принимали участие 3700 человек, проживающих в 28 деревнях на юге страны. Анализу подвергался воздух жилых помещений, загрязнённых мелкими частицами сажи. В том числе участники в обязательном порядке сообщали о виде топлива, используемого для приготовления пищи. Состояние здоровья костей ученые оценивали с помощью измерения плотности и массы путём ренгенографии.

Результаты исследования показали, что чем больше загрязнение воздуха в помещении, тем меньше костная масса испытуемого. При этом топливо не имело никакого значения. Отавио Т. Ранзани, специалист ISGlobal, сообщил, что данный фактор может привести к потере костной массы.

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Наука
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 07:00

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