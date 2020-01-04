Загрязнение воздуха может стать причиной ухудшения состояния костей





Исследования в Индии, проведённые Барселонским институтом глобального здравоохранения (ISGlobal), показали зависимость между плохим состоянием костной системы и загрязнённым воздухом. В эксперименте принимали участие 3700 человек, проживающих в 28 деревнях на юге страны. Анализу подвергался воздух жилых помещений, загрязнённых мелкими частицами сажи. В том числе участники в обязательном порядке сообщали о виде топлива, используемого для приготовления пищи. Состояние здоровья костей ученые оценивали с помощью измерения плотности и массы путём ренгенографии.Результаты исследования показали, что чем больше загрязнение воздуха в помещении, тем меньше костная масса испытуемого. При этом топливо не имело никакого значения. Отавио Т. Ранзани, специалист ISGlobal, сообщил, что данный фактор может привести к потере костной массы.