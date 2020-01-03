«Забавный ритуал»: Анастасия Волочкова «сожгла завистников» в печи

Как рассказала сама артистка, в этой печи она сожгла всех ботов из социальной сети и прочие недоразумения ушедшего 2019 года, назвав этот ритуал весьма интересным.», - гласит подпись Волочковой к этой публикации.Примечательно, что отдыхать в Таиланд балерина отправилась в компании своего избранника, которого она старательно скрывает от широкой публики. Между тем, подписчики знаменитости продолжают гадать, кем же может быть ее новый возлюбленный.