«Забавный ритуал»: Анастасия Волочкова «сожгла завистников» в печи
Известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram видеоролик, который был снят во время ее отдыха в Таиланде. Как оказалось, на видео знаменитость показала ритуал по сжиганию своих завистников.
Как рассказала сама артистка, в этой печи она сожгла всех ботов из социальной сети и прочие недоразумения ушедшего 2019 года, назвав этот ритуал весьма интересным. «Данная печь предназначена для сжигания негатива. Забавный ритуал. Помогает тем, кто в это верит. Можно даже желания загадывать. Находится она возле храма Будды. Всем хорошего настроения и любви», - гласит подпись Волочковой к этой публикации.
Примечательно, что отдыхать в Таиланд балерина отправилась в компании своего избранника, которого она старательно скрывает от широкой публики. Между тем, подписчики знаменитости продолжают гадать, кем же может быть ее новый возлюбленный.
Как рассказала сама артистка, в этой печи она сожгла всех ботов из социальной сети и прочие недоразумения ушедшего 2019 года, назвав этот ритуал весьма интересным. «Данная печь предназначена для сжигания негатива. Забавный ритуал. Помогает тем, кто в это верит. Можно даже желания загадывать. Находится она возле храма Будды. Всем хорошего настроения и любви», - гласит подпись Волочковой к этой публикации.
Примечательно, что отдыхать в Таиланд балерина отправилась в компании своего избранника, которого она старательно скрывает от широкой публики. Между тем, подписчики знаменитости продолжают гадать, кем же может быть ее новый возлюбленный.