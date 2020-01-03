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NASA показало уникальный снимок галактического «фейерверка»

Специалистам американского аэрокосмического агентства NASA удалось запечатлеть уникальную спиральную галактику под кодовым названием NGC 4258. Снимок объекта, который находится на отдалении порядка 23 млн световых лет от Земли, внешне очень напоминает яркий космический фейерверк.
NASA показало уникальный снимок галактического «фейерверка»

Как сообщается на официальном сайте агентства, NGC 4258 является спиральной галактикой, как и Млечный путь, в котором находится Солнечная система. Разница лишь в том, что у отдаленной галактики есть два лишних рукава, которые не выравниваются в одну плоскость с NGC 4258, но пересекают ее. Светятся они сразу в трех различных световых диапазонах. Специалисты провели тщательное изучение и с помощью оборудования в обсерватории Чандра сняли синее рентгеновское свечение объекта. Позднее в обсерватории NSF было зафиксировано фиолетовое свечение галактики, а дополнило картину желтое свечение, снятое орбитальным телескопом Хаббл. Так и получилась впечатляющая картинка, позволяющая увидеть галактику NGC 4258.

Как оказалось, увиденное учеными происходит из-за ударных волн, которые нагревают колоссальные объемы газа, равные примерно массе десяти миллионов Солнц. Как считают исследователи, в центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, создающая мощные потоки частиц, которые бьются о галактический диск, вызывая ударные волны. Последние попросту нагревают огромные скопления газа до критических температур, измеряемых тысячами градусов, что и делает возможным создание картины, показанной на новом снимке NASA.

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Наука / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:30

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