NASA показало уникальный снимок галактического «фейерверка»





Как сообщается на официальном сайте агентства, NGC 4258 является спиральной галактикой, как и Млечный путь, в котором находится Солнечная система. Разница лишь в том, что у отдаленной галактики есть два лишних рукава, которые не выравниваются в одну плоскость с NGC 4258, но пересекают ее. Светятся они сразу в трех различных световых диапазонах. Специалисты провели тщательное изучение и с помощью оборудования в обсерватории Чандра сняли синее рентгеновское свечение объекта. Позднее в обсерватории NSF было зафиксировано фиолетовое свечение галактики, а дополнило картину желтое свечение, снятое орбитальным телескопом Хаббл. Так и получилась впечатляющая картинка, позволяющая увидеть галактику NGC 4258.Как оказалось, увиденное учеными происходит из-за ударных волн, которые нагревают колоссальные объемы газа, равные примерно массе десяти миллионов Солнц. Как считают исследователи, в центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, создающая мощные потоки частиц, которые бьются о галактический диск, вызывая ударные волны. Последние попросту нагревают огромные скопления газа до критических температур, измеряемых тысячами градусов, что и делает возможным создание картины, показанной на новом снимке NASA.