Житель Тверской области зарезал женщину после новогоднего застолья





Как отмечают в следственном управлении СК РФ по региону, мужчина набросился на знакомую с ножом в результате внезапно возникших между ними неприязненных отношений. Он нанес жертве несколько ударов в различные части тела. Эти ранения впоследствии стали для нее смертельными. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников следствия и полиции злоумышленника удалось отыскать по горячим следам и задержать. Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство, следователи планируют ходатайствовать в суде об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.«На данный момент сотрудники следственного ведомства проводят комплекс мероприятий для сбора и закрепления доказательной базы. Допрошены свидетели, также назначен ряд соответствующих экспертиз. В обозримом будущем следователи предъявят мужчине официальные обвинения», - рассказала прессе представитель СК РФ по региону Валерия Павлова.