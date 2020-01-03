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Житель Тверской области зарезал женщину после новогоднего застолья

В поселке Выползово, расположенном в Бологовском районе Тверской области, местный 46-летний житель подозревается в убийстве 47-летней знакомой женщины. Сообщается, что это преступление было совершено мужчиной в состоянии алкогольного опьянения после новогоднего застолья.
Житель Тверской области зарезал женщину после новогоднего застолья

Как отмечают в следственном управлении СК РФ по региону, мужчина набросился на знакомую с ножом в результате внезапно возникших между ними неприязненных отношений. Он нанес жертве несколько ударов в различные части тела. Эти ранения впоследствии стали для нее смертельными. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников следствия и полиции злоумышленника удалось отыскать по горячим следам и задержать. Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство, следователи планируют ходатайствовать в суде об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

«На данный момент сотрудники следственного ведомства проводят комплекс мероприятий для сбора и закрепления доказательной базы. Допрошены свидетели, также назначен ряд соответствующих экспертиз. В обозримом будущем следователи предъявят мужчине официальные обвинения», - рассказала прессе представитель СК РФ по региону Валерия Павлова.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:04

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