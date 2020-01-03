Пожар в Подмосковье унес жизни четырех человек
В одном из частных жилых домов подмосковной Борисовки вспыхнул крупный пожар, который унес жизни четырех граждан. Такие данные приводят в пресс-центре регионального управления МЧС.
«В деревне Борисовка, расположенной на территории городского округа Подольск, в частном жилом домовладении вспыхнул пожар, пламя от которого охватило всю площадь дома в 110 метров квадратных. К несчастью, в результате этого инцидента в пожаре погибли четверо граждан, в том числе двое детей», - отмечают в ведомстве.
Кроме того, подчеркивается, что одного человека, который также находился в здании во время пожара, сотрудникам экстренных служб все же удалось спасти. Также отмечается, что на данный момент специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах этого происшествия.
«В деревне Борисовка, расположенной на территории городского округа Подольск, в частном жилом домовладении вспыхнул пожар, пламя от которого охватило всю площадь дома в 110 метров квадратных. К несчастью, в результате этого инцидента в пожаре погибли четверо граждан, в том числе двое детей», - отмечают в ведомстве.
Кроме того, подчеркивается, что одного человека, который также находился в здании во время пожара, сотрудникам экстренных служб все же удалось спасти. Также отмечается, что на данный момент специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах этого происшествия.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:04