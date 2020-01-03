Пожар в Подмосковье унес жизни четырех человек





, - отмечают в ведомстве.Кроме того, подчеркивается, что одного человека, который также находился в здании во время пожара, сотрудникам экстренных служб все же удалось спасти. Также отмечается, что на данный момент специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах этого происшествия.