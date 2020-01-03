Рубль на торгах ММВБ дорожает относительно доллара и евро





Первые сделки по доллару США состоялись в диапазоне 61,79-61,88 рублей за одну единицу. После первой минуты торгов курс составил 61,85 рубля за доллар. Если говорить о евро, то оно опустилось в цене до 9,01 рубля. Бивалютная корзина по отношению к предыдущему показателю снизилась до 65,1 рубля.Специалисты уверены, что такая ситуация с валютным курсом связана с растущей в цене нефтью. Котировки последней в пятницу утром подскочили до максимального уровня сентября прошлого года.