Тёмная материя могла существовать ещё до Большого взрыва
Физик из США Томми Тенканен, научный сотрудник Университета Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), выдвинул предположение, что тёмная материя – гипотетическая форма материи, которая не участвует в электромагнитном взаимодействии и потому недоступна прямому наблюдению – могла существовать ещё до Большого взрыва. Учёный представил коллегам разработанное им математическое объяснение, подтверждающее его гипотезу.
Термин «тёмная материя» научные сотрудники ввели, когда им не удалось объяснить возникновение 95 % массы Вселенной. Тогда была выдвинута идея о возможном существовании неких «лишённых света» разновидностей энергии, для того чтобы объяснить пробелы в исследованиях. Согласно теории, тёмная материя занимает не более 27 % от массы Вселенной, 68 % – это тёмная энергия, не способная к отражению и поглощению света.
Традиционно в науке считается, что тёмная материя – это результат Большого взрыва, но Томми Тенканен утверждает: если бы это было так, специалисты наблюдали бы её сигнал во время проведения разных научных опытов с элементарными частицами. Данная теория считается в науке неполной, и главным недостатком указывается отсутствие объяснения возможности существования Вселенной до этого.
Ранее российские астрофизики заявили о возможном существовании проявления границ универсума.
Термин «тёмная материя» научные сотрудники ввели, когда им не удалось объяснить возникновение 95 % массы Вселенной. Тогда была выдвинута идея о возможном существовании неких «лишённых света» разновидностей энергии, для того чтобы объяснить пробелы в исследованиях. Согласно теории, тёмная материя занимает не более 27 % от массы Вселенной, 68 % – это тёмная энергия, не способная к отражению и поглощению света.
Традиционно в науке считается, что тёмная материя – это результат Большого взрыва, но Томми Тенканен утверждает: если бы это было так, специалисты наблюдали бы её сигнал во время проведения разных научных опытов с элементарными частицами. Данная теория считается в науке неполной, и главным недостатком указывается отсутствие объяснения возможности существования Вселенной до этого.
Ранее российские астрофизики заявили о возможном существовании проявления границ универсума.