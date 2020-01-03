Ученые: Сауна повышает продолжительность человеческой жизни





Такие процедуры восстанавливают силы, улучшают обмен веществ в организме, а также активизирую гормоны счастья – эндорфины. Кроме того, сауна снижает окислительный стресс и нормализует работу нервной системы, а обливания холодной водой позволяют людям омолодить кожу.Ученый советует пожилым лицам тоже посещать данное место, если у них не противопоказаний из-за ряда заболеваний. Он сравнил сауну с физической нагрузкой, помогающей снизить давление, а также защитить сердце от ряда проблем. Хории подчеркнул, что сюда нельзя приходить людям в нетрезвом состоянии, чтобы не разрушать свое здоровье.