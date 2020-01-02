Ледниковые озёра в Гималаях могут затопить ближайшие поселения





За счёт скорости формирования озёр их берега плохо укреплены. Если такое озеро переполнится водой, она выйдет из берегов и может разрушить естественную дамбу, которая состоит из земли и рыхлой породы. Это приведёт к тому, что поселения, находящиеся в предгорьях, могут быть затоплены.На основании информации о ледниковых озёрах и ледниковых отложений учеными была составлена компьютерная модель. Она позволила сделать выводы, что более 5 тысяч из этих озёр в течение ближайших 10 лет могут стать менее стабильными. Компьютерное моделирование показало, что в восточной части Гималаев риск наводнений в три раза выше, чем на остальной территории. Также исследователи отмечают, что в течение 10 лет исчезнет больше 60% ледников, что существенно поднимет уровень воды в озёрах и, соответственно, будет представлять угрозу затопления.