Влад Топалов поделился забавным видео с собственным сыном

Влад Топалов решил отойти от традиции новогодний выступлений, поэтому вечер 31 декабря провел в кругу семьи и годовалого сына. Вместе с собственной супругой они построили детскую железную дорогу. Музыкант решил порадовать фанатов необычным видеороликом в соцсети Instagram. На кадрах видно, как звезда не может "поделить" игрушку с маленьким Михаилом. Отец пытался уговорить сына не ломать его "первую железную дорогу" под смех Регины Тодоренко.Возлюбленная экс-солиста группы Smash!! поспешила напомнить ему, что подарок предназначен для малыша, а играть с ней родитель сможет в свое свободное время. Кроме прочего, Регина Тодоренко долгое время переживала, что не сможет совмещать карьеру с воспитанием ребенка. Благодаря совету коллег ей удалось сохранить свою работу на телешоу "Пятница с Региной", которую снимают в доме молодого семейства.