Специалисты сообщили о возможном росте цены на авиабилеты в 2020 году





По итогам наступившего года, эксперты предрекают 5%-е повышение цены на авиабилеты исключительно на праздничные дни, которые снизятся в межсезонье. Как сообщает глава агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, прогнозы стоимости перелетов являются ненадежными, поскольку не учитывают возможных внешних факторов. Даже в этом случае подорожание будет исчисляться единицами процентов. Хотя представители власти сообщали об отсутствии оснований для существенного подорожания билетов в 2020 году, статистика говорит об обратном.По словам Пантелеева, большое количество конгломератов накопило значительные убытки в 2019 году. Хотя определенным фирмам удалось выйти в плюс, увеличивать цену на авиабилеты будут все компании-перевозчики. В то же время, у фирм нет возможности экономить на издержках: стоимость владения самолетами не снижается, нацвалюта не растет, а расходы на обслуживание аэропортов и отчисления в фонд оплаты труда продолжают расти. Наибольшее подорожание следует ожидать в новогодние праздники, а также в начале мая и июня.