Медики назвали 7 болезней, первые признаки которых можно определить по лицу
Когда речь идет о серьезных болезнях, самое главное - это обнаружить их на ранней стадии, чтобы не упустить время. Для этого нужно внимательно следить за любыми изменениями, которые происходят с организмом, и сразу обращаться к врачу за консультацией. Признаки семи болезней можно определить по лицу, если знать, на какие именно особенности обратить внимание, отмечают эксперты.
Небольшие желтые бугорки вокруг глаз могут быть признаком повышенного холестерина, который способен повлечь за собой сердечный приступ или другие болезни сердечно-сосудистой системы. Ассиметрия лица, которая явно видна, может сигнализировать об инсульте и других заболеваниях нервной системы. «Лишние» волоски на лице у женщин часто являются признаком нарушения гормонального баланса, которое может быть при поликистозе яичников. Неожиданно появившаяся сеточка мелких морщин на лице может означать возникновение сахарного диабета или гипотиреоза – недостатка гормонов щитовидной железы. Побледнение лица, а также постоянная усталость, слабость и быстрая утомляемость могут быть признаками низкого уровня гемоглобина в организме, что может повлечь анемию.
«Скошенный» подбородок, уменьшившийся размер шеи и челюсти, а также сильный храп, головные боли и усталость утром могут сигнализировать о такой болезни, как апноэ. Признаком аутоиммунных заболеваний может быть красная сыпь на лице.
Небольшие желтые бугорки вокруг глаз могут быть признаком повышенного холестерина, который способен повлечь за собой сердечный приступ или другие болезни сердечно-сосудистой системы. Ассиметрия лица, которая явно видна, может сигнализировать об инсульте и других заболеваниях нервной системы. «Лишние» волоски на лице у женщин часто являются признаком нарушения гормонального баланса, которое может быть при поликистозе яичников. Неожиданно появившаяся сеточка мелких морщин на лице может означать возникновение сахарного диабета или гипотиреоза – недостатка гормонов щитовидной железы. Побледнение лица, а также постоянная усталость, слабость и быстрая утомляемость могут быть признаками низкого уровня гемоглобина в организме, что может повлечь анемию.
«Скошенный» подбородок, уменьшившийся размер шеи и челюсти, а также сильный храп, головные боли и усталость утром могут сигнализировать о такой болезни, как апноэ. Признаком аутоиммунных заболеваний может быть красная сыпь на лице.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:25