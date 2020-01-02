Медики назвали 7 болезней, первые признаки которых можно определить по лицу





Небольшие желтые бугорки вокруг глаз могут быть признаком повышенного холестерина, который способен повлечь за собой сердечный приступ или другие болезни сердечно-сосудистой системы. Ассиметрия лица, которая явно видна, может сигнализировать об инсульте и других заболеваниях нервной системы. «Лишние» волоски на лице у женщин часто являются признаком нарушения гормонального баланса, которое может быть при поликистозе яичников. Неожиданно появившаяся сеточка мелких морщин на лице может означать возникновение сахарного диабета или гипотиреоза – недостатка гормонов щитовидной железы. Побледнение лица, а также постоянная усталость, слабость и быстрая утомляемость могут быть признаками низкого уровня гемоглобина в организме, что может повлечь анемию.«Скошенный» подбородок, уменьшившийся размер шеи и челюсти, а также сильный храп, головные боли и усталость утром могут сигнализировать о такой болезни, как апноэ. Признаком аутоиммунных заболеваний может быть красная сыпь на лице.