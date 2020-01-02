Балтийский флот получит модернизированные вертолеты Ка-27М
Пресс-служба Балтийского флота России сообщает о скором поступлении на вооружение вертолетов Ка-27М. Модернизированные машины будут обеспечивать противолодочную защиту отечественным кораблям.
Партия вертолетов Ка-27М недавно прошла подготовку в Ейске и готовится к эксплуатации в рядах Балтийского флота. Известно, что они будут использоваться для защиты военных кораблей этого региона от подлодок Швеции и Германии, возможность появления которых настораживает российское командование ВС. Благодаря встроенным гидроакустическим станциям и датчикам магнитных аномалий обнаружение потенциального противника не должно составить труда для экипажей вертолетов.
С помощью специального буя Ка-27М способен уничтожать цели подводными торпедами. Что касается субмарин, то они определяются системой "Копьё-А". Оборудование ЛА позволяет контролировать акваторию и береговые линии с радиусом обзора до 250 км. Вертолеты могут засекать шлюпки, катера, идентифицируя до 10 наземных объектов, а также определять координаты грозовых фронтов и ливней. Прозванные "охотниками на акул", винтокрылые машины в скором времени обеспечат высокоэффективную защиту Балтийскому региону.
Партия вертолетов Ка-27М недавно прошла подготовку в Ейске и готовится к эксплуатации в рядах Балтийского флота. Известно, что они будут использоваться для защиты военных кораблей этого региона от подлодок Швеции и Германии, возможность появления которых настораживает российское командование ВС. Благодаря встроенным гидроакустическим станциям и датчикам магнитных аномалий обнаружение потенциального противника не должно составить труда для экипажей вертолетов.
С помощью специального буя Ка-27М способен уничтожать цели подводными торпедами. Что касается субмарин, то они определяются системой "Копьё-А". Оборудование ЛА позволяет контролировать акваторию и береговые линии с радиусом обзора до 250 км. Вертолеты могут засекать шлюпки, катера, идентифицируя до 10 наземных объектов, а также определять координаты грозовых фронтов и ливней. Прозванные "охотниками на акул", винтокрылые машины в скором времени обеспечат высокоэффективную защиту Балтийскому региону.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:41