Балтийский флот получит модернизированные вертолеты Ка-27М





Партия вертолетов Ка-27М недавно прошла подготовку в Ейске и готовится к эксплуатации в рядах Балтийского флота. Известно, что они будут использоваться для защиты военных кораблей этого региона от подлодок Швеции и Германии, возможность появления которых настораживает российское командование ВС. Благодаря встроенным гидроакустическим станциям и датчикам магнитных аномалий обнаружение потенциального противника не должно составить труда для экипажей вертолетов.С помощью специального буя Ка-27М способен уничтожать цели подводными торпедами. Что касается субмарин, то они определяются системой "Копьё-А". Оборудование ЛА позволяет контролировать акваторию и береговые линии с радиусом обзора до 250 км. Вертолеты могут засекать шлюпки, катера, идентифицируя до 10 наземных объектов, а также определять координаты грозовых фронтов и ливней. Прозванные "охотниками на акул", винтокрылые машины в скором времени обеспечат высокоэффективную защиту Балтийскому региону.