Учёные назвали смертельную опасность неправильного сна





Сотрудники ряда крупных университетов Великобритании подвели итоги научной работы по изучению последствий неправильного сна. Чтобы получить необходимые данные, учёные провели опыты на грызунах. Полученный результат позволил им констатировать, если спать неправильно, можно вызвать серьёзную болезнь, от которой в год умирает пять тысяч британцев, что равняется числу скончавшихся от лейкемии. По их словам, люди должны строго соблюдать ночной график, иначе нарушатся биоритмы, и начнёт развиваться болезнь лёгких - фиброз. Она сопровождается воспалением дыхательных органов и разрастанием тканей.Эксперты заверяют, те, кто отдыхает меньше 4 часов в сутки, подвергают себя опасности, в два раза повышая риск развития недуга. При этом они отмечают, люди, спящие более 11 часов, ещё сильнее подрывают своё здоровье. Оптимальным и безопасным считается 7-часовой отдых.