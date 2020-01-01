Suzuki за прошедший год расширила дилерскую сеть в России
Японская компания Suzuki за прошедший 2019 год существенно расширила сеть своих официальный дилерских центров в России. Если годом ранее на отечественном рынке работало ровно 50 дилерский центров марки, то к концу 2019 года таковых насчитывается 54.
Так, два совершенно новых автосалона дилера «Сузуки Аларм Моторс» были открыты летом и в конце года в Петербурге. В августе 2019 года в столице Татарстана заработал дилерский центр компании «Сузуки Герман Авто». Наконец, в середине осени в Волгограде открыл свои двери ДЦ Suzuki компании «Сузуки Арконт». Такие данные приводятся в публикации пресс-центра официального представителя компании в России «Сузуки Мотор Рус».
Кроме того, отмечается, что в начале 2020 года появятся еще два новых дилерских центра японской марки, которые заработают в Твери и Сургуте.
Ранее также стало известно, что по итогам текущего года в компании «Сузуки Мотор Рус» рассчитывают достичь показателей продаж на уровне 7 600 экземпляров реализованных в России автомобилей марки Suzuki.
Так, два совершенно новых автосалона дилера «Сузуки Аларм Моторс» были открыты летом и в конце года в Петербурге. В августе 2019 года в столице Татарстана заработал дилерский центр компании «Сузуки Герман Авто». Наконец, в середине осени в Волгограде открыл свои двери ДЦ Suzuki компании «Сузуки Арконт». Такие данные приводятся в публикации пресс-центра официального представителя компании в России «Сузуки Мотор Рус».
Кроме того, отмечается, что в начале 2020 года появятся еще два новых дилерских центра японской марки, которые заработают в Твери и Сургуте.
Ранее также стало известно, что по итогам текущего года в компании «Сузуки Мотор Рус» рассчитывают достичь показателей продаж на уровне 7 600 экземпляров реализованных в России автомобилей марки Suzuki.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:30