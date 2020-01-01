Suzuki за прошедший год расширила дилерскую сеть в России





Так, два совершенно новых автосалона дилера «Сузуки Аларм Моторс» были открыты летом и в конце года в Петербурге. В августе 2019 года в столице Татарстана заработал дилерский центр компании «Сузуки Герман Авто». Наконец, в середине осени в Волгограде открыл свои двери ДЦ Suzuki компании «Сузуки Арконт». Такие данные приводятся в публикации пресс-центра официального представителя компании в России «Сузуки Мотор Рус».Кроме того, отмечается, что в начале 2020 года появятся еще два новых дилерских центра японской марки, которые заработают в Твери и Сургуте.Ранее также стало известно, что по итогам текущего года в компании «Сузуки Мотор Рус» рассчитывают достичь показателей продаж на уровне 7 600 экземпляров реализованных в России автомобилей марки Suzuki.