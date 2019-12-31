Ученые решили полувековую загадку появления жизни на Земле благодаря фосфатам





Для появления первых живых организмов были необходимы высокие концентрации этих веществ, однако в древних водоемах наблюдался их низкий уровень. Эта проблема была поставлена около 50 лет назад и до недавнего времени оставалась неразрешенной. Исследование Вашингтонского университета проливает свет на появление жизни на Земле. Она зародилась в водоемах, расположенных в засушливых районах, где вода находится в углублениях. Такая ситуация приводит к тому, что они богаты карбонатом. Его особенность в том, что он всасывает в себя кальций и оставляет фосфаты. Это приводит к повышению уровня содержания вторых.После этого ученые изучили похожие озера в США, Индии и Африке. Практические результаты подтвердили их теорию и тем самым доказали, что специалисты решили загадку появления жизни на Земле. В подобных водоемах концентрация фосфатов превышает обычные морские показатели в 50 раз. Этого достаточно, чтобы появились РНК, белки, жиры и другие вещества, являющиеся основой жизни. Также ученые отмечают, что 4 млрд лет назад на Земле была другая атмосфера, в ней было больше углекислого газа. Из-за того содержание фосфатов в таких озерах лишь увеличивалась.