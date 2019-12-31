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Ученые решили полувековую загадку появления жизни на Земле благодаря фосфатам

Американские ученые сделали очень важное открытие для понимания эволюции. Специалисты решили полувековую загадку появления жизни на Земле, они установили, откуда на планете появились фосфаты, которые, как считалось, тогда были в дефиците.
Ученые решили полувековую загадку появления жизни на Земле благодаря фосфатам

Для появления первых живых организмов были необходимы высокие концентрации этих веществ, однако в древних водоемах наблюдался их низкий уровень. Эта проблема была поставлена около 50 лет назад и до недавнего времени оставалась неразрешенной. Исследование Вашингтонского университета проливает свет на появление жизни на Земле. Она зародилась в водоемах, расположенных в засушливых районах, где вода находится в углублениях. Такая ситуация приводит к тому, что они богаты карбонатом. Его особенность в том, что он всасывает в себя кальций и оставляет фосфаты. Это приводит к повышению уровня содержания вторых.

После этого ученые изучили похожие озера в США, Индии и Африке. Практические результаты подтвердили их теорию и тем самым доказали, что специалисты решили загадку появления жизни на Земле. В подобных водоемах концентрация фосфатов превышает обычные морские показатели в 50 раз. Этого достаточно, чтобы появились РНК, белки, жиры и другие вещества, являющиеся основой жизни. Также ученые отмечают, что 4 млрд лет назад на Земле была другая атмосфера, в ней было больше углекислого газа. Из-за того содержание фосфатов в таких озерах лишь увеличивалась.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:20

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