Американские врачи назвали 10 продуктов для здоровья мозга





Медицинские работники отмечают, ягоды содержат антиоксиданты, которые улучшают связь между клетками головного мозга и помогут снизить риск неврологических заболеваний. Авокадо — это источник полиненасыщенных жиров, которые повышают когнитивные способности. Употребление брокколи также поможет улучшить память. Специалисты рекомендуют употреблять жирную рыбу, например, лососья или тунца, она содержат Омега-3, улучшающую структуру клеток головного мозга. Темный шоколад и кофе в комплексе содержат антиоксиданты, флавоноиды и кофеин и повышают концентрацию внимания.Также специалисты посоветовали в умеренных количествах употреблять яйца, поскольку они препятствуют усыханию мозга. Зеленый чай и апельсины содержат витамин С, который защищает клетки мозга от воздействия свободных радикалов. Еще одним продуктом, необходимым для здоровья главного органа центральной нервной системы, являются орехи. Они содержат витамин E, защищающий от окислительных процессов в организме.