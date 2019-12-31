С 1 января россиянам снова ограничат максимальный размер долга по кредиту





Данное ограничение затрагивает также все неустойки, штрафы, пени и даже платежи за услуги, которые заемщик получает от кредитора. Примечательно, что ужесточать условия потребительского кредитования в России начали в начале нынешнего года. В течение прошедшего времени максимальный размер процентов в сфере потребительского кредитования снизился в два раза, а ежедневную процентную ставку ограничили на уровне 1%. Кроме того, было введено такое понятие, как «специальные финансовые продукты», которые стали своего рода альтернативой кредитам до зарплаты.Все эти ограничения, прежде всего, направлены на рынок микрокредитования. Ранее, к примеру, стало известно, что благодаря уже принятым ограничениям на российском рынке заметно снизилась численность микрофинансовых организаций. Впрочем, несмотря на новые законодательные инициативы, уровень закредитованности граждан, в том числе по микрокредитам, продолжает расти.