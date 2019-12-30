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Специалисты озвучили 4 мифа о здоровье, от которых пора избавиться в уходящем году

Специалисты озвучили 4 мифа о здоровье, от которых пора избавиться в уходящем. Эксперты выделили 4 самых распространённых, именно они до сих пор вызывают самые серьёзные споры.

К примеру, при вакцинации ребёнок может заболеть аутизмом. В 2010 году научный журнал Lancet отозвал публикацию с результатами эксперимента Эндрю Уэйкфилда. Эксперт утверждал о связи между вакциной MMR и аутизмом. У специалистов возникли сомнения по поводу исследования. Они утверждали, что в эксперимент вмешалась третья заинтересованная сторона и повлияла на его исход. Следующий миф состоит в том, что вейпинг безопасен для здоровья. На данный момент в США очень многие страдают от заболевания лёгких, которая может быть связана с электронными сигаретами. Эксперты до сих пор не смогли разобраться, что это может провоцировать, однако лёгкие жертв превращаются в подобие попкорна.

Многие до сих верят в то, что при болях в спине достаточно отдохнуть. Учёные провели несколько экспериментов и выяснили, то данный метод является бесполезным. Однако тренировки, которые приписывает физиотерапевт, улучшают самочувствие в спине и шее. В последнее время идёт активная кампания по поводу того, что канабис улучшает общее состояние организма. Однако научные доказательства этому отсутствуют до сих пор. Долгое время это вещество было под запретом, поэтому никто не исследовал его полезные свойства.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:24

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