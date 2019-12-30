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Григорий Антипенко женился на матери своего четвертого ребенка

Актер Григорий Антипенко взял в жены мать своего четвертого ребенка. Эту информацию артист подтвердил в эфире шоу “Ты не поверишь!” на НТВ.

Неизвестная публике сожительница артиста 3 июля родила ему четвертого сына — Афанасия Антипенко. До сих пор знаменитость отказывается афишировать личную жизнь, поэтому не разглашает имя супруги. Григорий Антипенко отметил, что время, когда он давал интервью и рассказывал всем о своих отношениях, давно прошло. Все свободные минуты артист уделяет детям, а с каждым ребенком у него появляется больше уверенности в завтрашнем дне.
Григорий Антипенко женился на матери своего четвертого ребенка

Известно, что от Елены Антипенко в 1999 году у актера появился первенец, а в фактическом браке с коллегой Юлией Такшиной родились еще два сына. С последней он поддерживает дружеские отношения — пара вместе возит общих детей на отдых.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:44

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