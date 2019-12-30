Григорий Антипенко женился на матери своего четвертого ребенка





Неизвестная публике сожительница артиста 3 июля родила ему четвертого сына — Афанасия Антипенко. До сих пор знаменитость отказывается афишировать личную жизнь, поэтому не разглашает имя супруги. Григорий Антипенко отметил, что время, когда он давал интервью и рассказывал всем о своих отношениях, давно прошло. Все свободные минуты артист уделяет детям, а с каждым ребенком у него появляется больше уверенности в завтрашнем дне.Известно, что от Елены Антипенко в 1999 году у актера появился первенец, а в фактическом браке с коллегой Юлией Такшиной родились еще два сына. С последней он поддерживает дружеские отношения — пара вместе возит общих детей на отдых.