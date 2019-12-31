Стилист Лариса Тимиряева прокомментировала образ Глюкозы для «Квартирника НТВ у Маргулиса»





Глюкоза решила не отставать от своих коллег и активно участвует в новогодних передачах. Недавно она поучаствовала в праздничном выпуске программы «Квартирник НТВ у Маргулиса». Во время съёмок на площадке присутствовали Лариса Долина и Алена Свиридова. Для такой необычной ситуации певица выбрала эффектный наряд - асимметричное платье. Одна его часть его была укороченной и усыпана пайетками, а другая - удлинённой. Ткань черного цвета придала певице больше женственности и утончённости. Глюкоза выбрала алую помаду и локонами дополнили образ.Певица исполнила песню в дуэте с группой «Би-2». Платье хорошо подчеркнуло её стройную фигуру и длинные ноги. Стилист Лариса Тимиряева оценила её образ и рассказала, что он получился замечательным. Певица смогла в одном наряде скомбинировать разные фактуры, цвета и крой, что придало ей больше дерзости и эффектности. В своём образе актриса отлично сочетала и стиль, и тренд. Глюкоза выглядела свежей, стройной и помолодевшей.