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Стилист Лариса Тимиряева прокомментировала образ Глюкозы для «Квартирника НТВ у Маргулиса»

Недавно Глюкоза приняла участие в съёмке популярной передачи «Квартирник НТВ у Маргулиса». Перед зрителя она решила предстать в асимметричном платье и её образ оценила стилист Лариса Тимиряева.

Глюкоза решила не отставать от своих коллег и активно участвует в новогодних передачах. Недавно она поучаствовала в праздничном выпуске программы «Квартирник НТВ у Маргулиса». Во время съёмок на площадке присутствовали Лариса Долина и Алена Свиридова. Для такой необычной ситуации певица выбрала эффектный наряд - асимметричное платье. Одна его часть его была укороченной и усыпана пайетками, а другая - удлинённой. Ткань черного цвета придала певице больше женственности и утончённости. Глюкоза выбрала алую помаду и локонами дополнили образ.
Стилист Лариса Тимиряева прокомментировала образ Глюкозы для «Квартирника НТВ у Маргулиса»

Певица исполнила песню в дуэте с группой «Би-2». Платье хорошо подчеркнуло её стройную фигуру и длинные ноги. Стилист Лариса Тимиряева оценила её образ и рассказала, что он получился замечательным. Певица смогла в одном наряде скомбинировать разные фактуры, цвета и крой, что придало ей больше дерзости и эффектности. В своём образе актриса отлично сочетала и стиль, и тренд. Глюкоза выглядела свежей, стройной и помолодевшей.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 03:07

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