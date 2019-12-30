Американские ученые создадут объективный тест на депрессию





Для диагностирования депрессии психиатры полагаются лишь на устные разговоры с пациентами, что намерены изменить представители Стэнфордского университета. Согласно статистике, 20% граждан в течение жизни сталкиваются с данным недугом, но у врачей нет объективного инструмента для диагностики. В итоге был создан проект Mentaid, в результате которого будет найден эффективный метод сопоставления активности мозга с некоторыми симптомами. Например, высокая концентрация кортизола может говорить о стрессе. Однако для объективного измерения нужно связать результаты анализов, сердечный ритм, состояние мозга и электрическую проводимость кожи.По итогам исследования ученые намерены создать носимое устройство, которое отслеживает активность мозга. Оно будет диагностировать расстройства, например, депрессию, а также оценивать лечение.