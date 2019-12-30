АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вкусный праздник: ТОП-5 блюд на новогодний…
EUR 69.03 USD 62.03
Курс валют на 28.12.2019

Ученые из Канады определили белок, стимулирующий развитие рака кишечника

Канадские ученые определили белок, стимулирующий развитие рака кишечника. Итоги исследования были опубликованы в научном издании Journal of Cell Biology.
Ученые из Канады определили белок, стимулирующий развитие рака кишечника

Сотрудники Университета Торонто выяснили, что белок Importin-11 способствует росту целого перечня видов рака кишечника. Он доставляет канцероген бета-катенин в ядро раковых клеток, содержащихся в толстой кишке, где может управлять их делением, что провоцирует разрастание тканей. В случае подавления активности может возникать блокировка роста преобладающего количества колоректальных раковых заболеваний, также известных как рак кишечника. Вызваны они в том числе избыточным уровнем бета-катенина. В современности около 80% случаев колоректального рака имеют связь с мутациями в известном под названием APC гене. Однако ученые недостаточно изучили момент попадания этого канцерогенного белка в ядро клетки. В связи с этим медики намереваются определить гены, которые требуются для постоянной активности бета-катенина в клетках КР, несущих мутации APC. Посредством задействования технологии редактирования ДНК CRISPR эксперты смогли найти новую технику, которая позволила проводить скрининг человеческого генома на гены, которые поддерживают данную активность. Выяснилось, что Importin-11 устанавливает связь с бета-катенином, сопровождая его в ядро злокачественных клеток с нарушениями в APC. Посредством удаления белка удалось препятствовать поступлению канцерогена в ядро с активацией генов-мишеней.

Установлено, что уровни Importin-11 часто увеличиваются при раке прямой кишки. Его удаление снижало рост опухолей, которые возникали по вине мутировавших APC. Результаты этого исследования помогут предложить новые методы лечения онкологии.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы главные преимущества кнопочных телефонов перед…
Андрей Разин высмеял умение Юрия Шатунова сочинять…
Для истребителей Су-57 разрабатывают новые виды…
Ученые из Канады определили белок, стимулирующий развитие рака…
Галина Волчек оставила после себя наследство в размере 50 млн…
Эксперты рассказали о самых популярных странах для празднования Нового года у российских…
Ученые рассказали о символе 2020 года: Крысы умеют смеяться и помогают друг…
«Хочу сохранить гармонию»: Екатерина Климова рассказала о планах на следующий…
Названы способы быстро и безопасно прогреть авто перед поездкой…
На Новый год Валентин Юдашкин поедет в Гонконг к дочери Галине и…
Polestar представил новый электрический концепт для гонок…
Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после удаления…
Microsoft автоматически обновит браузер Edge до версии на базе…
Дерматолог Хани Аль-Назер рассказал о способах защиты кожи…
«Это не последняя его жена»: Георгий Териков высказался о браке Евгения Петросяна с Татьяной…
Эксперты из США рассказали о пользе кукурузы для…
Названы самые ожидаемые события в сфере науки в 2020…
Кети Топурия продемонстрировала свой дом, украшенный перед…
Хакеры из Украины взломали более 20 тысяч серверов по всему…
Дочь Александра Серова пожаловалась на "бытовуху" в семейной…
Раскрыты подробности о новой клавиатуре для Apple…
Лолита Милявская предстала перед поклонникам с белокурыми…
Эксперты назвали детали экипировки солдат во время Великой Отечественной войны, от которой бойцы…
Ученые из США основали альянс для прорыва квантовых технологий в…
Магазин Ubisoft рекомендует приобрести три игры по цене…
Океанологи: Айсберги могут стать источниками питательных веществ для Мирового…
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отмечают четвёртую годовщину…
Меган Маркл создала свой королевский…
Косточки цитрусовых, бахчевых и фруктов снижают вероятность развития…
Собравшийся жениться на россиянке наследник Рокфеллеров оказался аферистом и гражданином…
Ученые: Уровень сахара в крови нормализуют креветки и…
Рэпер Элджей в полуголом виде показал огромную…
Криштиану Роналду не спешит завершать карьеру по просьбе…
Стало известно, какие машины входят в автопарк Ким…
Lincoln представил революционный концепт для любителей…
Эксперты: Информацию на жёстком диске ПК можно восстановить с помощью специальных…
Названы эффективные методы устранения неприятного запаха изо…
Названы российские звезды старше 40, которые выглядят моложе своих…
«Армата» стал первым танком с туалетом по требованию российских…
Калифорнийские полицейские подарили нарушившим ПДД водителям…
Просмотреть все новости