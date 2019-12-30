Океанологи: Айсберги могут стать источниками питательных веществ для Мирового океана





Морская фауна нуждается в питательных веществах, и механизм снабжения ими различен в разных частях океана. В некоторых районах недостаток железа в морской воде ограничивает рост планктона. По-видимому, важным источником его поступления здесь являются айсберги, которые тают из-за глобального потепления. Однако до сих пор для оценки этого процесса было доступно лишь ограниченное количество данных. Международная группа учёных во главе со специалистами Центра исследований океана GEOMAR Гельмгольца в Киле изучила образцы льда во всем мире на предмет содержания железа.По словам доктора Марка Хопвуда, образцы ледников были собраны по всему миру. Результаты исследований показали, что существенной разницы между ледниками из разных мест нету. Однако же образцы льда одного и того же айсберга могут существенно отличаться между собой. Около 4% образцов льда, отобранных на пробу железа, содержали более 90% общего количества искомого элемента.По словам Хопвуда, с увеличением ледников в Мировом океане усилится и их «удобряющий» эффект. Но исследования показали, что лишь 4% льда, который более всего обогащён железом, обладает максимально сильным эффектом обогащения, по сравнению с «чистым» льдом. Таким образом, происхождение и динамика развития «грязного» льда играют существенную роль в том, насколько лёд в регионе или на леднике имеет или нет возможности изменить основное содержание питательных веществ в океане.Хопвуд заключает, что многие вопросы, к сожалению, остаются без ответа: например, откуда берётся этот богатый осадками лёд, какие изменения он претерпевает в глобальном масштабе и в каких пространственных и временных измерениях он выделяет железо в результате процессов таяния в океане.