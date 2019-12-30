Названы самые ожидаемые события в сфере науки в 2020 году





Сразу несколько стран в следующем году намерены отправить аппараты для изучения Марса. NASA запустит марсоход, который ориентирован на сбор горных пород, а также планируется установить небольшой съемный беспилотник на Красной планете. Россия отправит посадочную платформу “Казачок”, которая прибудет вместе с “Розалинд Франклин” от ESA. КНР намерена запустить Huoxing-1 с марсоходом на борту. Впервые марсианскую миссию начнут ОАЭ, откомандировав орбитальный корабль. В 2019 ученые совершили прорыв, зафиксировав тень черной дыры, а в грядущем году планируется снять на камеру черную дыру Стрелец А*, находящуюся в центре Млечного Пути.ЦЕРН ожидает финансирования для создания мега-коллайдера, который станет в 6 раз мощнее имеющегося адронного устройства. Биологи смогут завершить исследования по работе с синтетическими пекарскими дрожжами, над которыми работали 15 лабораторий на 4-х континентах. ООН готовится к выпуску масштабного доклада о новых методах по защите экологии. Также будут выпущены новые правила по разработке месторождений на морском дне.