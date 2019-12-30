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Названы эффективные методы устранения неприятного запаха изо рта

Ученые из Египта назвали эффективные методы устранения плохого запаха ротовой полости. Наиболее безопасным и естественным методом является употребление яблок и моркови.

Проблема плохого запаха изо рта является актуальной в новогодние праздники, когда многие вынуждены посещать корпоративы и присутствовать на застольях с гостями. Чаще всего неприятный запах возникает из-за неправильной гигиены, налета на корне языка, употребления некоторых продуктов и вредных привычек. Специалисты советуют в первую очередь пить зеленый чай, который помогает избавиться от запаха путем вывода токсинов. Можно полоскать рот разбавленным с водой яблочным уксусом, который является антисептиком. Он также помогает избавиться от бактерий при простудных заболеваниях. Для приготовления домашнего ополаскивателя также можно смешать столовую ложку соли с двумя ложками лимонного сока и разбавить водой.

Иногда запах появляется из-за проблем с пищеварительной системой. Поддержать микрофлору кишечника поможет натуральный йогурт. Быстрым решением проблемы станет употребление моркови или яблока.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:15

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