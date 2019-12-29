Криштиану Роналду получил наибольший гонорар среди звезд Instagram за 2019 год





С 188 миллионами подписчиков в Instagram, Криштиану Роналду является самым популярным футболистом в социальной сети, опередив Лионеля Месси (134 миллиона фолловеров). Звезда туринского Ювентуса идет впереди даже певицы Бейонсе (134 миллиона подписчиков). Вполне логично, что каждая публикация спортсмена приносит ему миллионы долларов. Бывший нападающий мадридского "Реала" зарабатывает почти 1 миллион евро за каждый пост в Instagram, что делает его самым оплачиваемым за 2019 год. Предполагаемый гонорар звезды за уходящий год составляет около 47,8 миллиона долларов США.Аргентинский футболист Лионель Месси занял второе место в списке с общим заработком в этом году в 23,3 миллиона долларов США. Звезда спорта установил партнерские отношения с Adidas и регулярно публикует фотографии экзотических праздников со своей женой и тремя сыновьями. Капитан национальной сборной Аргентины также сотрудничал с Lays и ювелирным брендом Jacob & Co, опубликовав за 2019 год 36 спонсируемых постов. Третье место заняла модель Кендалл Дженнер, которая также стала самой высокооплачиваемой женщиной в рейтинге американского издания The Sun, заработав с сайта 15,9 миллиона долларов США.