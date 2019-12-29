Эксперты: Витамины группы В, D, E, С снижают вероятность быстрого старения





Специалисты утверждают, что для улучшения самочувствия и продления ощущения молодости на долгое время стоит ввести в рацион питания продукты, которые содержат витамины группы В, D, E, С. Эти вещества могут предотвращать уменьшение теломер. Они являются концевыми участками хромосом, и от их величины зависит продолжительность жизни. Теломеры укорачиваются по причине разных заболеваний, например, ожирения и окислительного стресса, что по итогу приводит к преждевременной смерти. Для замедления старения и продления жизни необходимо использовать в пищу продукты, которые содержат витамины.Специалисты сообщили, что у людей, которые страдают от лишнего веса и употребляющие 2000 МЕ витамина D в день, получилось удлинить теломеры на 20%. Для этого необходимо ввести в рацион морепродукты, рыбий жир и яйца. Витамины группы В, в особенности, B9, B6 и B12, могут освободить организм от аминоксилот, которые разрушают теломеразу. Такие микроэлементы входят в состав орехов, гречки, фасоли, печени, пророщенных зёрен ячменя и пшеницы. Витамин С содержится в большом количестве в цитрусовых, болгарском перце, киви, манго и ананасе. Витамин E, блокирующий уменьшение теломер, входит в состав семян подсолнечника, шпината, орехов, авокадо, креветок и растительного масла.