Врачи из Индии сообщили о вреде чрезмерного употребления кофе зимой





Многие россияне считают утро рабочего дня не полноценным без чашки ароматного и свежеприготовленного кофе. Якобы, напиток позволяет сохранять энергию и поддерживать концентрацию после пробуждения. Все же, многие медики говорят об его диуретическом воздействии, которое наносит тяжелый удар по почкам и мочеполовой системе. Учитывая, что с наступлением холодов активность этого органа только усиливается, лишняя нагрузка со стороны кофеина является крайне нежелательной.К подобному выводу пришли и врачи из Индии, сообщив о необходимости употреблять напиток с осторожностью. Из-за притока крови к почкам, они начинают выводить все больше воды, угрожая организму обезвоживанием. Оптимальным называют питье кофе до двух раз в день, чтобы минимизировать вред в зимний период. Кроме того, рекомендуется восстанавливать баланс жидкости употреблением простой воды либо теплого чая без подсластителей.