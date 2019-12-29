Постоянное покашливание у здорового человека указывает на наличие дисбаланса в организме





Самая распространенная причина постоянного покашливания у здорового человека – это недостаточно эффективное функционирование слизистой оболочки носоглотки. Иногда она не может очищаться от пыли и частиц, попадающих в организм вместе с дыханием. Именно поэтому человек подсознательно использует кашель как средство избавления от такой проблемы. В подобных ситуациях не стоит сильно беспокоиться о своем здоровье, однако нужно чаще проветривать помещение.Еще одной причиной постоянного покашливания у здорового человека может быть курение. Эта вредная привычка негативно сказывается на здоровье легких и других органов дыхания, поэтому она способна спровоцировать самые разные проблемы в их работе. Отдельно специалисты отметили сухой воздух в помещениях, где активно работают кондиционеры. В таком случае нужно чаще проветривать помещение или выходить на прогулку.Если постоянное покашливание продолжается уже продолжительное время, необходимо срочно обращаться к врачу. Такое состояние организма может быть начальным симптомом развития серьезных заболеваний, среди которых: бронхит, трахеит, туберкулез и даже широкий спектр болезней сердечно-сосудистой системы.