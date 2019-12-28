"Газпром" получит в качестве погашения задолженности от Брянской области газопроводы





О достигнутом соглашении стало известно со слов губернатора Брянской области Александра Богомаза. Чиновник напомнил, до 2015 года подчинённый ему регион накопил существенные долги за природный газ, который поставляла компания "Газпром". Сумма за неоплаченное топливо составляла почти 3 миллиарда рублей. Данные обязательства сказывались на областном бюджете и не давали развиваться субъекту федерации, а потому были проведены переговоры и найдено решение, которое устроило обе стороны. Выплаты из бюджета являлись не лучшим решением для муниципалитета, а потому власти предложили передать энергетическому гиганту 4 тысячи километров газопровода, находящегося во владении у регионального правительства. При этом в корпорации согласились на предложение, но внесли корректировку в него, затребовав право не выплачивать налог на недвижимость в течение трёх лет, и получили согласие на своё встречное условие.Александр Богомаз позитивно оценил совершённую сделку. По его словам, она позволит Брянской области избавиться от немалого долга. Высказался губернатор и о тех, кто обвиняет муниципальное правительство в "раздаче имущества". Он заявил: "Газовые сети вообще ничего не стоят, а выступающие против, лишь стремятся поднять свою популярность на этом". Известно, начиная с 2016 года, регион исправно оплачивал газ и не накапливал новых долгов.