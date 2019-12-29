Яичный белок повышает у мужчин фертильность





Учёные провели научную работу, в ходе которой удалось выяснить, какие продукты питания оказывают благоприятное влияние на мужской организм. Сотрудники Университета Южной Австралии изучили воздействие мононасыщенных жиров на представителей сильного пола. В настоящий момент они внесены в средиземноморскую диету и считаются полезными, но по другим сведениям, эти вещества отрицательно влияют на выработку тестостерона, и это фиксируется на протяжении пяти часов после еды. Пока специалистам не удалось выявить явную связь, но они уже сумели установить, что питание, основой которого является яичный белок, приносит пользу, способствуя продуцированию мужского гормона.Научные работники отмечают, для поддержания уровня тестостерона следует принимать меры, так его снижение может повлиять на здоровье. Мужчина начинает быстрее уставать, у него появляется лишний вес, ослабевает эректильная функция и снижается либидо. Чтобы быстро справиться с этой проблемой, нужно использовать специальный крем или колоть инъекции, но только после консультации с врачом.