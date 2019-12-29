Эксперты: Технология 5G может мешать прогнозированию погоды





Новое более мощное поколение мобильной связи увеличивает скорость загрузки и количество возможностей для подключения разных устройств. Однако специалисты уверены, из-за этого может искажаться создание прогноза погоды. Подобное обстоятельство случается в результате частот 5G, которые идентичны частоте молекул водяного пара вибрирующих в атмосфере. Случайные сигналы нового поколения мобильной связи воздействую аналогично шуму, который не даёт экспертам получать правильную информацию.Сейчас спутники могут мониторить данные вибрации и передавать сообщения, используемые метеорологами для обеспечения самых точных данных о 3-дневном прогнозе погоды. Согласно сведениям Национального управления океанических и атмосферных исследований США, такая ситуация способна вернуть прогнозирование погоды на уровень 80-х годов. Сообщение о приближающемся наводнении, шторме или урагане будет не столь надёжным, как сейчас. И всё же, как считает председатель американской Федеральной комиссии связи Аджита Пайя, аналогичные выводы, к которым пришли и эксперты из NASA и NOAA, могут быть слишком преувеличены и не проверены.