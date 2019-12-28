Ученые назвали возможные варианты конца света





По мнению ученых, есть несколько возможных вариантов наступления конца света. Одним из них может стать большое сжатие, то есть в единственную точку, всей материи в космосе в определенный момент. Другой причиной, по мнению экспертов, может послужить тепловая смерть Вселенной. Согласно этой теории, произойдет нехватка гравитационных сил, из-за которой Земля отдалится от Солнца на огромное расстояние, и это погубит жизнь на планете. Также ученые полагают, что через 16 миллиардов лет может произойти большой разрыв, в результате которого атомы начнут расходиться, и Земля может разрушиться через 30 минут после него. Одним из возможных сценариев эксперты рассматривают также вакуумную метастабильность, при которой сразу исчезнут все планеты, звезды и целые галактики. Причинами апокалипсиса, по мнению специалистов, также могут стать падение метеорита или взрыв на Солнце, который погубит Землю.Кроме того, ученые рассматривают влияние вирусов, неизвестных человечеству, которые существуют в ледниках и на дне океанов. Такой сценарий наиболее часто используется в фантастических фильмах.