В Ялте состоялся юбилейный Х парад Дедов Морозов
В Ялте состоялся юбилейный Х парад Дедов Морозов. На набережную города вышли около тысячи новогодних волшебников.
Шествие Дедов Морозов каждый год организовывает администрация города Ялта. В этом году состоялся уже Х парад новогодних волшебников. По традиции он проходит на Ялтинской набережной. В этом году в нем участвовали более 900 человек из разных городов Крыма, таких как Симферополь, Севастополь, Евпатория и Ялта. Кроме того, к торжественному шествию добавились участники, проживающие в южнобережных поселках – Форос, Гурзуф, Ливадия. В параде могли принять участие все желающие, при наличии у них костюма Деда Мороза, Снегурочки или других сказочных героев. В этом году к параду также подключились байкеры.
Шествие проходило в сопровождении духового оркестра, а также 20 парапланеристов, которые спустились на набережную с горы Ай-Петри, и артистов театра на ходулях «Шоу Великанов». Торжественное мероприятие продолжилось конкурсами, играми и концертом. По его окончанию всем участникам вручили дипломы и подарки от организаторов.
На Ялтинской набережной с 28 по 31 декабря будет функционировать домик Деда Мороза. В нем все жители и гости города смогут встретиться с новогодним волшебником и загадать свое заветное желание.
Шествие Дедов Морозов каждый год организовывает администрация города Ялта. В этом году состоялся уже Х парад новогодних волшебников. По традиции он проходит на Ялтинской набережной. В этом году в нем участвовали более 900 человек из разных городов Крыма, таких как Симферополь, Севастополь, Евпатория и Ялта. Кроме того, к торжественному шествию добавились участники, проживающие в южнобережных поселках – Форос, Гурзуф, Ливадия. В параде могли принять участие все желающие, при наличии у них костюма Деда Мороза, Снегурочки или других сказочных героев. В этом году к параду также подключились байкеры.
Шествие проходило в сопровождении духового оркестра, а также 20 парапланеристов, которые спустились на набережную с горы Ай-Петри, и артистов театра на ходулях «Шоу Великанов». Торжественное мероприятие продолжилось конкурсами, играми и концертом. По его окончанию всем участникам вручили дипломы и подарки от организаторов.
На Ялтинской набережной с 28 по 31 декабря будет функционировать домик Деда Мороза. В нем все жители и гости города смогут встретиться с новогодним волшебником и загадать свое заветное желание.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:06