Эксперты озвучили правила посещения бани под Новый год





Первое правило посещения бани: исключение алкоголя, что особенно актуально в канун праздников. Спиртное, как и высокие температуры, дают большую нагрузку на сердце и сердечно-сосудистую систему из-за усиленной циркуляции крови в организме, а так же за счёт повышенного давления и сосудосужающего эффекта. Сочетание жары и алкогольных напитков может даже привести к инсульту, поэтому самыми подходящими для такого времяпровождения будут травяные чаи, соки, вода.Так же перед походом в баню стоит уделить внимание сытости. Нельзя проводить такие процедуры натощак, но и переедать не рекомендуется. Вполне достаточно слегка перекусить салатом, йогуртом или же любой другой низкокалорийной пищей.Для посещения парной важно помнить о противопоказаниях. Эксперты рекомендуют воздержаться от процедуры при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, простуды, мастопатии, менструации. Нельзя париться в первый триместр беременности.Наиболее распространены всего три типа бани: русская баня, финская сауна и турецкий хамам. Они все отличаются по температуре и влажности. Самая большая влажность у турецкого хамама - до 100%, наименьшая у финской бани - 10-20%. Независимо от типа парной, главное правило – постепенность. Прежде, чем зайти в баню, стоит дать организму согреться. Так же важно не забывать снимать с себя все металлические украшения, во избежание получения ожогов.В случае выбора русской бани с массажем веником, стоит помнить о том, что процедура не должна быть болезненной и начинаться с лёгких похлопываний с плавным переходом от спины к ногам. Перед использованием веник нужно предварительно замочить минут на 10-15.Резкий перепад температур – из парной в ледяную воду или сугроб – может так же отрицательно сказаться на самочувствии, поэтому такие действия лучше проводить очень здоровым и закаленным людям. При повышенных температурах парной сердце работает гораздо интенсивнее, пульс может участиться до 160 ударов в минуту. В таком режиме организм быстро устаёт, поэтому резкий переход в пониженную температуру может привести к потере сознания, а в худших случаях – к инфаркту либо инсульту.Поэтому прежде, чем решиться на такие экстремальные процедуры, стоит для начала подготовить заранее тело (например, контрастным душем) и обязательно следить за здоровьем.