В соцсети потребовали лишить родительских прав Ксению Собчак и Максима Виторгана
Опубликованный Виторганом снимок своего сына на горных лыжах вызвал шквал недовольных комментариев среди подписчиков актёра, требующих лишить Максима и его бывшую жену Ксению Собчак родительских прав.
На днях актёр в компании своего трёхлетнего сына Платона отправился на отдых в горы. Там Виторган решил научить своего ребёнка кататься на горных лыжах. Процесс обучения он запечатлел и выложил в своём профиле в Instagram, чем вызвал бурную реакцию среди пользователей Сети.
Многие фолловеры написали слова возмущения подобным поступком звездного родителя, высказав мнение, что такой травмоопасный вид спорта, как горные лыжи, - не место для маленьких детей. Некоторые высказались более жёстко, предложив лишить актёра и телеведущую родительских прав за такое безрассудное отношение к жизни своего ребёнка.
Напомним, что известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак развелась с актёром Максимом Виторганом этим летом. Но, не смотря на это, они до сих пор сохраняют хорошие отношения и поочередно проводят время со своим сыном.
На днях актёр в компании своего трёхлетнего сына Платона отправился на отдых в горы. Там Виторган решил научить своего ребёнка кататься на горных лыжах. Процесс обучения он запечатлел и выложил в своём профиле в Instagram, чем вызвал бурную реакцию среди пользователей Сети.
Многие фолловеры написали слова возмущения подобным поступком звездного родителя, высказав мнение, что такой травмоопасный вид спорта, как горные лыжи, - не место для маленьких детей. Некоторые высказались более жёстко, предложив лишить актёра и телеведущую родительских прав за такое безрассудное отношение к жизни своего ребёнка.
Напомним, что известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак развелась с актёром Максимом Виторганом этим летом. Но, не смотря на это, они до сих пор сохраняют хорошие отношения и поочередно проводят время со своим сыном.