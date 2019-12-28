Audi планирует завалить рынок России в 2020 году множеством новинок





По словам компании Audi, уже в первые 3 месяца 2020 года на рынке России появятся такие модели: A6 Allroad, S6, S7, S8, Q7, SQ7, SQ8 и Q3 Sportback. На этом новинки немецкого автопроизводителя не заканчиваются. Во втором квартале будущего года бренд предложит российским покупателем еще одну группу новых автомобилей: A4, A5, RS6, RS7, RS Q8, e-tron и e-tron Sportback. Последние две модели являются полностью электрическими, и в их моторной гамме будут исключительно электромоторы.Отдельно эксперты отмечают седан Audi A6. Официальные дилеры бренда в РФ уже начали принимать заказы на этот автомобиль с бензиновым и дизельным двигателями. Обе комплектации получат силовую установку мощностью 190 лошадиных сил. Самые бюджетные версии модели появятся на рынке в начале 2020-го, их стоимость будет стартовать от 3 млн 55 тысяч рублей.Напомним, 2019 год оказался для компании из Германии очень успешным. С января по ноябрь включительно Audi реализовала местным покупателям практически 14,5 тысячи автомобилей. По данному показателю производитель повторил результаты 2018-го.