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Татьяна Веденеева благодарна за все происходившие в ее жизни чудеса

Актриса Татьяна Веденеева благодарна за все чудеса, которые происходили в ее жизни. Отечественная знаменитость в новом интервью рассказала о своем творчестве и семье.
Татьяна Веденеева благодарна за все происходившие в ее жизни чудеса

Татьяна Веденеева считает, что в детстве и юности все лучше интуитивно воспринимают природу и тянутся к ней, а с возрастом приходят заботы, которые мешают даже "на небо лишний раз взглянуть". Однако она благодарна тем, кто “вытягивал” ее на отдых, а также за все чудеса, которые с ней происходили. Артистка вспомнила, как в молодые годы у нее не раз возникало ощущение, будто над ней открыта форточка. Это давало чувство безопасности, поскольку она верила, что так “кто-то” исполнит ее желания.

Веденеева была абсолютно уверена, что станет знаменитой, но для этого у нее не было предпосылок, например, она воспитывалась в строгой семье и даже не появлялась на школьных танцах. Однако благодаря упорному труду она смогла завоевать место сначала в кино, а потом и на телевидении. Звезда являлась ведущей программ “Однажды осенью”, “Будильник”, “Спокойной ночи, малыши!”, “В гостях у сказки”, “Утро”, “Песня года” и “Татьянин день”.

Артистка считала, выходить замуж нужно по любви, а со своим избранником она познакомилась в одной компании. Первый супруг Веденеевой красиво за ней ухаживал, но запрещать наносить макияж, предпочитая естественность. Со временем звезда заметила, что общие темы для разговора у них иссякли, что привело к концу семейной жизни. Вскоре знаменитость связала себя узами брака с бизнесменом Юрием Бегловым. Сейчас Татьяна Веденеева является главным редактором журнала “Про детей”, а также ожидает внуков от единственного сына, передает “7 Дней”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:29

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