Названы дроны с наиболее высокой ценой на рынке





Коммерческого назначения квадрокоптер Xactsense MAX-8, ориентированный прежде всего на геодезистов, может похвастаться наличием 8 двигателей, а также способностью переносить до 7 кг груза при разгоне до 81 км/ч. На одной подзарядке данный аппарат работает почти 40 минут, а стоит он около 65 тыс. долларов. Scorpion 3 Hoverbike является дроном и байком, к примеру, в виде транспортного средства он перевозит человека, а в сборке поднимается с грузом на высоту более 10 метров. Стоимость устройства достигает 80 тыс. долларов. Тройку лидеров открывает Yamaha RMAX, который подойдет для того, чтобы осуществлять опрыскивание виноградников. Аппарат двигается со скоростью около 100 км/ч, умеет сохранять высоту и темп, а его цена - порядка 100 тыс. долларов.На следующей позиции оказался октокоптер Xact Sense Titan, который создан для исследования местности и картографии. Он взлетает на высоту до 55 метров и переносит до 22 кг груза, но при этом стоит около 120 тыс. долларов. Победителем рейтинга стал EHang 184 за 350 тыс. долларов, развивающий скорость около 58 км/ч. При этом устройство по своим характеристикам больше напоминает вертолет.