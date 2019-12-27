В 2020 году россиян ожидает рост цен на некоторые товары и услуги





В первую очередь, отмечают специалисты, ожидается подорожание услуг мобильной связи, поскольку операторы начнут закладывать в структуру тарифа все свои расходы на исполнение обновленного законодательства в сфере регулирования интернета. По некоторым данным, средний ценник на услуги связи и коммуникаций в России может взлететь на 17-18%. Довольно ощутимо в грядущем году подорожает также автостраховка. С расширением коридора тарифов ОСАГО полисы могут подорожать примерно на треть. К слову, рост цен ожидается и на сами автомобили. За новый транспорт из салона россиянам придется платить на 35-100 тысяч рублей больше. Такой рост вызван повышением ставки утилизационного сбора. К слову, подскочит и стоимость ремонта автомобилей, в том числе и из-за нововведений в сфере НПА.Разумеется, не обойдется и без роста цен на продукты питания. Аналитики ожидают 10-процентного удорожания гречневой крупы, а также повышения цен на коньяк примерно на 15-45 рублей. Подорожают и покупки, сделанные в онлайн-магазинах за рубежом, поскольку с начала 2020 года в России снижается порог беспошлинного ввоза товаров, а значит, платить за привезенные из-за границы гаджеты, обувь и прочие товары придется примерно на 5% дороже.