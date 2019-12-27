В Британии разработали VR-перчатки Teslasuit, позволяющие «щупать» виртуальные объекты





Данные перчатки, как отмечают разработчики, созданы специально для тренировок, медицинских реабилитационных программ, а также других видов специализированного применения. В изделии сочетается несколько разных технологий для создания тактильных ощущений от взаимодействия с виртуальными предметами. Перчатки также позволяют охватывать движения рук пользователя, фиксировать его пульс и прочие биометрические данные. Гаджет способен работать вместе с уже созданным британцами костюмом, соединяясь с ним через Wi-Fi, тем самым обеспечивая практически полное погружение в виртуальный мир. В перчатках установлены электроды – по 9 на каждый палец. Именно благодаря им и создается ощущение реального прикосновения к объектам. Реалистичности служит и пластиковый экзоскелет, который обеспечивает физическое сопротивление вместе с вибрацией.Сообщается, что перчатки Teslasuit Glove будут официально представлены на стартующей 7 января 2020 года в Лос-Анджелесе выставке потребительской электроники CES, а уже во второй половине года производитель начнет отгрузку первых устройств заказчикам.