АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии перечислили 4 народных средства от…
EUR 68.50 USD 61.77
Курс валют на 27.12.2019

В Британии разработали VR-перчатки Teslasuit, позволяющие «щупать» виртуальные объекты

Британская команда разработчиков, создавшая ранее VR-костюм с обратной тактильной связью под названием Teslasuit, готовится представить публике свой новый продукт. Речь идет о перчатках виртуальной (VR) реальности, которые получили наименование Teslasuit Glove. Они помогут пользователям «прикасаться» к виртуальным текстурам и объектам.
В Британии разработали VR-перчатки Teslasuit, позволяющие «щупать» виртуальные объекты

Данные перчатки, как отмечают разработчики, созданы специально для тренировок, медицинских реабилитационных программ, а также других видов специализированного применения. В изделии сочетается несколько разных технологий для создания тактильных ощущений от взаимодействия с виртуальными предметами. Перчатки также позволяют охватывать движения рук пользователя, фиксировать его пульс и прочие биометрические данные. Гаджет способен работать вместе с уже созданным британцами костюмом, соединяясь с ним через Wi-Fi, тем самым обеспечивая практически полное погружение в виртуальный мир. В перчатках установлены электроды – по 9 на каждый палец. Именно благодаря им и создается ощущение реального прикосновения к объектам. Реалистичности служит и пластиковый экзоскелет, который обеспечивает физическое сопротивление вместе с вибрацией.

Сообщается, что перчатки Teslasuit Glove будут официально представлены на стартующей 7 января 2020 года в Лос-Анджелесе выставке потребительской электроники CES, а уже во второй половине года производитель начнет отгрузку первых устройств заказчикам.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США супружеская пара вызвала полицию из-за…
«Не хочу растить из нее звезду»: Нюша рассказала о воспитании дочери…
Поклонники Децла после пожара на его могиле планируют установить там…
В Британии разработали VR-перчатки Teslasuit, позволяющие «щупать» виртуальные…
«А кто в него переоделся?»: Нино Нинидзе рассмешила реакция 4-летнего сына на Деда…
«Фелинотерапия»: Учёные из Великобритании назвали лучшие породы кошек для лечения человеческих…
«Это счастье, быть твоей мамой»: Татьяна Лютаева поздравила сына Доминика Раманаускаса с…
Филипп Киркоров объяснил отказ от новогодних корпоративов желанием создать для детей атмосферу семейного…
Самая дорогая группа России: MASH раскрыл райдер группировки…
«В моей жизни появилась любовь»: Экс-муж Татьяны Булановой Владислав Радимов рассказал о новой…
В Samsung перенесли дату презентации Galaxy S11 и Galaxy Fold…
«Всё зашло далеко, назначили антибиотик»: Звезда "Дома-2" Саша Черно заболела…
Медики предупреждают о магнитных бурях перед Новым…
"Симпатия однозначно есть": Эксперт по жестам Илья Анищенко рассказал о связи Ольги Бузовой и Давида…
Адвокат Тимур Маршани: «Споров, связанных с разделом имущества Галины Волчек, не…
КамАЗ обновил план развития до 2025…
На "Дом-2" случился скандал из-за бесплатных…
Эксперты прогнозируют укрепление рубля на фоне спокойствия рынков…
Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева до сих пор проводит время с мужем после…
Учёные из немецкого Института Планка: «Тренировка мозга способствует образованию нервных…
В Сети появился трейлер комедии "Номер 1" с Ксенией Собчак в главной…
Звезда проекта "Дом-2" Александра Черно плохо себя чувствует из-за…
Использование Facebook Messenger теперь требует наличия аккаунта в…
Гриф «Секретно» снят с 80 тысяч…
Звезда проекта "Дом-2" Алиана Устиненко проводила брата в…
Космонавты встретят Новый год на МКС возле искусственной ёлки в костюмах и красных…
Экс-участник Илья Григоренко возвращается на проект…
Диетолог Винченцо Лигуори сообщил, как уберечь здоровье и вес в период рождественских…
Звезда "Дом-2" Евгений Ромашов приревновал Иосифа Оганесяна к Юлии…
"Загадали всей семьей желания": Филипп Киркоров впервые привёл детей на Кремлёвскую…
"Она ездит с личным водителем": Мать Ольги Бузовой прокомментировала новость об аресте…
Volkswagen запатентовал названия для трех новых…
Ученые: Время до сих пор неподвластно…
"Она - девочка, ей нужна была помощь": Иван Охлобыстин поддержал Ксению Собчак после позорных…
Андрей Малахов указал на женские туфли: "Знакомьтесь, моя соведущая на "Новогоднем Голубом…
Певица Жасмин о Галине Волчек: "Счастьем было иметь возможность пообщаться с этой мудрой и доброжелательной…
В Германии готовят испытания «генных ножниц» для избавления от…
Звезда "Дом-2" Никита Уманский зачастил в дом ССЛ: кто ему…
Экс-участница проекта "Дом-2" Катя Колисниченко получила в подарок от мужа машину за 3 миллиона…
Диетологи посоветовали заменить майонез для заправки новогодних блюд «лёгким»…
Просмотреть все новости