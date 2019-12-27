Новосибирские физики открыли новую частицу





Как объясняют ученые, при столкновении электрона с его античастицей – позитроном происходит аннигиляция, то есть, взаимное уничтожение частиц. Обе они исчезают, но в этот же момент выделяется огромное количество энергии, и происходит рождение новых частиц, называемых кварками. При низких энергиях этого процесса наблюдается также образование промежуточных частиц – виртуальных фотонов.Существовала также версия, что есть вероятность реакции, при которой переход в кварки осуществляется не с одним виртуальным фотоном, а с двумя. В таких условиях могут рождаться частицы с противоположными квантовыми числами. Речь идет о псевдовекторных частицах, которые и удалось открыть отечественным специалистам.Отмечается, что физикам впервые удалось зафиксировать процесс прямого прохождения псевдовекторных частиц f1 (1285) при аннигиляции электрон-позитивного характера. Как рассказал заместитель главы ИЯФ Юрий Тихонов, российским специалистам в очередной раз удалось совершить шаг к пониманию устройства мироздания. Кроме того, сообщается, данный прорывной эксперимент проводился на коллайдере ВЭПП-2000. «Это лучшее оборудование в мире в своей физической области», - добавил членкор РАН Тихонов.