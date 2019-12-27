Медики из США считают долгий просмотр телевизора наиболее опасным видом отдыха





Сотрудники Американской кардиологической ассоциации провели исследование, в котором приняли участие 3592 респондента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и постинсультными отклонениями. По их словам, до возникновения проблем они ежедневно смотрели телевизор более четырех часов.Эксперты отмечают, виноваты не столько новые технологии, сколько пагубные привычки, которые их сопровождают. Так, при просмотре телевизора люди часто едят соленую и жирную пищу или сладкое. Все это может стать причиной ожирения, поэтому такой рацион следует заменить фруктами и овощами. Кроме того, сидение перед телевизором обусловлено малоподвижностью. Если периодически заниматься спортом, то риск развития ряда опасных заболеваний существенно снижается.